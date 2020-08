Calciomercato, indizio Neymar | Il City sogna il doppio colpo shock

Manchester City scatenato sul mercato, non si sogna solo Messi dal Barcellona: arriva l’indizio dallo sponsor per un possibile nuovo colpo

Il calciomercato si infiamma attorno alla vicenda Messi, pronto a lasciare il Barcellona. In pole position per il fenomeno argentino continua ad esserci il Manchester City di Pep Guardiola. I ‘citizens’ però non si fermano, spunta un nuovo sogno. Indizio dallo sponsor.

Calciomercato, Neymar dice addio alla Nike: il Manchester City sogna

In questi giorni a tenere banco nel mondo dello sport è la vicenda tra Messi ed il Barcellona. Il fenomeno argentino infatti avrebbe comunicato al club catalano di voler partire ed il Manchester City sembrerebbe essere la meta preferita, dove troverà il suo ex allenatore, Pep Guardiola. I ‘citizens’ però non smettono di sognare e immaginano un doppio colpo di mercato clamoroso. Infatti nelle ultime ore il campione del PSG, Neymar, ha comunicato di aver lasciato la Nike come sponsor.

Per questo motivo il Manchester City starebbe sognando di portare anche il brasiliano in squadra, avendo come sponsor la Puma. Ma a fantasticare non sarebbe solo la squadra di Guardiola. Infatti, un’altra ipotesi remota sarebbe quella del Milan, ma solo qualora arrivasse prima Arnault.

