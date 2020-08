Calciomercato, Guardiola beffa la Juventus | Va al Barcellona per Messi

Calciomercato, Guardiola beffa la Juventus: un obiettivo dei bianconeri pronto ad andare al Barcellona nell’affare Messi, le ultime

Dopo aver saltato l’appuntamento delle visite mediche con il Barcellona, Lionel Messi sembra essere giunto davvero al punto di non ritorno. Ormai con la valigia pronta, il fenomeno argentino sarebbe pronto ad ascoltare le proposte dei principali club europei, uno su tutti: il Manchester City. Dalla Spagna, infatti, assicurano: Messi sarebbe desideroso di ricongiungersi con Pep Guardiola, nonostante il rapporto tra i due abbia vissuto diversi alti e bassi. Sul tavolo, dunque, il club inglese avrebbe messo una proposta shock per aggiudicarsi il cartellino della ‘Pulga’, rischiando di beffare anche la Juventus, che da tempo aveva gli occhi posati su un calciatore di Guardiola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, contatti con l’Udinese | Trattativa avviata

Juventus, occhio a Gabriel Jesus: Guardiola pronto a girarlo al Barcellona per Messi

Come rivelato dall’edizione odierna di ‘AS’, quindi, il Manchester City avrebbe messo sul piatto i cartellini di Gabriel Jesus, di Eric Garcia e di Bernardo Silva, più un conguaglio di 100 milioni di euro, per aggiudicarsi il sì del Barcellona ed il cartellino di Leo Messi. Una maxi-operazione da oltre 250 milioni, che vedrebbe il centravanti brasiliano imboccare la strada per la Liga, dopo che la Juventus lo aveva visionato e monitorato con grande interesse. D’altronde, la formazione di Pirlo è a caccia di un centravanti e Gabriel Jesus rientrerebbe tra le primissime scelte della dirigenza bianconera, che in lui avrebbero visto un profilo perfetto, sia per il presente che per il futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Brahim Diaz ad un passo | Assalto Real al rossonero!

Intanto, il mondo del calcio resta con il fiato sospeso: la coppia Messi-Guardiola si appresta a ricomporsi? Oppure il Barcellona continuerà a fare muro alle richieste degli inglesi? I prossimi giorni si preannunciano decisivi.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, pericolo beffa | Scambio per il gioiello

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo | Sostituto da Guardiola