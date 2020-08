Calciomercato Inter, pronto l’addio | Resta in Serie A!

Non solo colpi in entrata ma anche cessioni in casa Inter: la rosa di Conte, nel calciomercato estivo, può vedere un nerazzurro salutare e restare in Serie A

Sono ore calde in casa Inter per quanto riguarda gli obiettivi di calciomercato. Con Tonali che sta per finire sulla sponda rossonera del Naviglio, il club di Zhang lavora anche alle cessioni. In tal senso, un nerazzurro sarebbe sempre più vicino a salutare l’Inter nelle prossime settimane. Dalla Spagna sono certi: addio e permanenza in Serie A per lui, tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, cessione in Serie A: i dettagli

Un’idea ventilata già nelle scorse ore e che sta prendendo sempre più corpo in casa nerazzurra. L’Inter si appresta a salutare Antonio Candreva che, in scadenza il 30 giugno 2021, dirà addio al club nerazzurro già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’esterno vestirà la maglia del Napoli. A volerlo fortemente sarebbe mister Gennaro Gattuso che stima Candreva e lo considera un rinforzo di spessore per le corsie esterne, dopo l’addio di Callejòn, del suo Napoli.

Situazione in divenire, dunque, con Candreva ormai al passo d’addio: il club di De Laurentiis nel suo destino.

