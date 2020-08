Calciomercato Inter, maxi operazione per Kante | Doppio scambio!

Marotta vuole portare Kanté ad Antonio Conte: l’Inter potrebbe tentare una maxi operazione, con un doppio scambio col Chelsea.

Dietro al rallentamento dell’Inter su Tonali, che ha aperto la strada al recupero del Milan, ci sarebbe una diversa scelta di mercato. La priorità di Beppe Marotta sarebbe passata su N’Golo Kanté: autentico pallino di Antonio Conte. Già ai tempi del Chelsea, il tecnico salentino aveva dichiarato che per vincere un campionato serve un Kanté più altri dieci giocatori. E siccome l’obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione è lo scudetto, il tentativo per il centrocampista francese è una logica conseguenza. Inoltre, l’ex Leicester non rientra più nei piani di Lampard ed è finito nella lista dei cedibili. L’Inter ha in mente una maxi operazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, contatti con l’Udinese | Trattativa avviata

Calciomercato Inter, doppio scambio col Chelsea | Kanté e Emerson per Brozovic e Skriniar

L’Inter avrebbe deciso di andare in all-in su N’Golo Kanté, ma c’è da aggirare la valutazione fra i 50 ed i 60 milioni di euro. Secondo ‘Il Giorno’, Beppe Marotta avrebbe pensato ti mettere in piedi una maxi operazione con il Chelsea che prevederebbe l’inserimento di quattro giocatori. I nerazzurri sono disposti a cedere Brozovic e Skriniar ai ‘Blues’, per portare a Milano Kanté ed Emerson Palmieri. In questo caso, sarebbero i londinesi a dover sborsare un conguaglio economico in favore del club meneghino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Brahim Diaz ad un passo | Assalto Real al rossonero!

Sia Brozovic che Skriniar non sembrano aver legato molto con Antonio Conte, che ora si sarebbe dichiarato disponibile a lasciarli partire entrambi. Il centrocampista croato ha molto mercato, così come il centrale slovacco, e la soluzione Chelsea sarebbe gradita dai due giocatori. La priorità per l’Inter è quella di portare Kanté ed Emerson Palmieri a Milano. L’innesto dei due giocatori dei ‘Blues’ sarebbe l’ideale per completare al meglio la rosa a disposizione di Conte: Marotta ne è consapevole e cercherà di realizzare l’operazione.

L’Inter è al lavoro con il Chelsea per portare a Milano due giocatori come Kanté ed Emerson Palmieri: per soddisfare Antonio Conte, Marotta è disposto ad inserire Brozovic e Skriniar.