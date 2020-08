Calciomercato Serie A, svolta Rakitic | Visite mediche in corso!

Il futuro di Rakitic, accostato ad Inter e Juventus, si sta delineando: il centrocampista croato sta facendo le visite mediche col nuovo club.

La suggestione Rakitic ha toccato tutte le big del calcio italiano: il centrocampista croato non rientra più nei piani del Barcellona e si appresta a lasciare la Catalogna. L’Inter ha provato anche a gennaio ad arrivare a Rakitic, con Juventus e Milan pronte ad inserirsi in caso di apertura da parte del club blaugrana. Ora è arrivata, finalmente, la svolta: il croato sta svolgendo le visite mediche con quello che si appresta ad essere il suo nuovo club.

Calciomercato Serie A, sfuma Rakitic | Visite mediche col Siviglia!

I sogni di gloria dell’Inter si scontrano nuovamente con il Siviglia. Il club andaluso, infatti, sarebbe vicino a definire il ritorno di Ivan Rakitic. Come riferito da ‘Marca’, il croato si trova già in Andalusia ed al momento sta svolgendo le visite mediche con il suo vecchio club. Un ritorno al futuro per Rakitic, che ha sempre espresso il proprio desiderio di tornare a Siviglia. Niente da fare, quindi, per i club di Serie A che hanno provato a più riprese a portare il croato in Italia.

