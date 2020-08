Calciomercato Inter, Tonali al Milan | Clamoroso: Marotta si vendica!

Dopo la ‘beffa’ Tonali, vicino al Milan, il direttore dell’area tecnica dell’Inter, Beppe Marotta, ha in mente un clamoroso colpo di mercato per ‘vendicarsi’ dei cugini rossoneri.

Dopo lo ‘scippo’ del Milan per Sandro Tonali, l’Inter è pronta a vendicarsi. I rallentamenti nella trattativa tra Inter e Brescia per portare il giovane centrocampista alla corte di Antonio Conte, hanno permesso al Milan l’inserimento per Tonali, con il classe 2000 che ha da subito approvato la soluzione rossonera.

‘Ferita’ dal colpo di mercato del Milan, l‘Inter di Marotta ha già in mente una clamorosa ‘mossa’ di mercato per ‘vendicarsi’ dei cugini rossoneri.

Calciomercato Inter, Marotta pensa a Bakayoko per il centrocampo. Milan sorpreso

Incassato il duro colpo con la perdita di Tonali, l’Inter è pronta a rispondere al Milan con la stessa ‘moneta’.

Indiscrezioni dell’ultima ora, rivelano la clamorosa intenzione dell’Inter di tentare il ‘colpo’ Bakayoko dal Chelsea. Il centrocampista francese, nell’ultima stagione al Monaco, ha vestito in passato la casacca del Milan, risultando uno dei migliori durante la gestione Gattuso.

Tentato dal ritorno a Milano, Bakayoko è finito nuovamente nel mirino del Milan in questo mercato. A sorpresa però, potrebbe essere l’Inter ad accaparrarsi il forte centrocampista di origini ivoriane. Nell’ambiente si vocifera possa trattarsi di una mossa di ‘disturbo’ da parte dell’Inter.

Marotta vuole ‘vendicare’ Tonali, puntando ad una clamorosa contromossa nei confronti del Milan.

