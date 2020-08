Calciomercato Juventus, torna di moda Icardi | I dettagli

Si riapre una pista per la Juventus, che potrebbe acciuffare il grande centravanti seguito da tempo. Maxi intreccio con Barcellona e PSG

Luis Suarez può sbloccare il mercato della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centravanti, un vero animale dell’area di rigore. Sembra piuttosto vicino alla conclusione l’affare con la Roma che dovrebbe portare a Torino Edin Dzeko, ma per Andrea Pirlo potrebbe arrivare l’intreccio favorevole per portare alla Juve anche un altro attaccante. Da Parigi, infatti, Neymar starebbe cercando di convincere ad ogni modo Luis Suarez a vestire la maglia del Paris Saint Germain, forte dei buoni rapporti rimasti con l’uruguaiano dopo la comune esperienza al Barcellona. Proprio da tale trattativa potrebbe nascere la svolta per la ‘Vecchi Signora’.

Juventus, riproposto Icardi: arriva grazie a Suarez

L’eventuale arrivo dell’ex Ajax e Liverpool a Parigi spingerebbe via Mauro Icardi, la cui permanenza nella capitale francese è già messa in discussione dalla permanenza di Tuchel in panchina, allenatore che non stravede per l’argentino. Non è un caso se i francesi lo hanno già proposto a diverse big europee come Atletico Madrid, Manchester United e, appunto, Juventus. Ecco dunque che da un favorevole incrocio tra Barcellona e PSG potrebbe nascere una ghiotta occasione per la squadra di Andrea Agnelli, da sempre sulle orme del bomber argentino ex Inter.

L’affare tra spagnoli e francesi potrebbe farsi anche senza la rescissione di Suarez con il Barcellona. In ogni caso la Juventus avrebbe carta bianca per riportare in Italia un attaccante che ha lasciato il segno in Serie A.

