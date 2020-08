Calciomercato Juventus, contatti con l’Udinese | Trattativa avviata

La Juventus è alla ricerca di un colpo a centrocampo per Andrea Pirlo: trattativa ad oltranza con l’Udinese, contatti in corso.

In questa fase della stagione, il focus degli uomini di mercato bianconeri è quello di completare il parco centrocampisti a disposizione di Andrea Pirlo. Una priorità per la Juventus che, non paga dell’arrivo di Weston McKennie, sta lavorando su più fronti. Nelle ultime giornate sono ripartiti i colloqui con l’Udinese, un confronto dal quale ‘Madama’ potrebbe portare a casa un ottimo rinforzo per il proprio centrocampo. La trattativa è appena ripartita e potrebbe andare avanti ad oltranza, ma la volontà delle due parti in causa sembra essere quella di trovare un accordo.

Come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, la Juventus ha ripreso i contatti con l’Udinese per Rolando Mandragora. Il centrocampista di Scampia era stato ceduto ai friulani dai bianconeri, che però si erano tenuti una clausola per il riscatto entro il 30 agosto 2020. Le due società, al momento, starebbero trattando sulla possibilità di allungare le tempistiche di questa clausola oltre al termine scaduto. Mandragora rimane in bilico fra il ritorno immediato a Torino ed il rinvio alla prossima estate del diritto di riscatto. Nell’Udinese c’è anche Rodrigo De Paul, su cui la Juventus rimane vigile. Il numero ’10’ argentino, però, sembra essere finito nel mirino di Marcelo Bielsa, che lo vorrebbe per il suo Leeds United.

