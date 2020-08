Calciomercato Lazio, UFFICIALE il rinnovo | Prolungamento fino al 2025

La Lazio ufficializza un rinnovo molto importante per la prossima stagione: il calciatore biancoceleste firma il prolungamento fino al 2025

Il calciomercato della Lazio deve ancora decollare, ma i biancocelesti in vista della prossima stagione mettono a segno un rinnovo importante per dare continuità alla splendida stagione disputata quest’anno. Si apprende infatti attraverso un tweet sull’account ufficiale della Lazio, che il bomber Ciro Immobile ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025. I dettagli del prolungamento ancora non sono noti, ma sicuramente ci sarà un aumento per il calciatore che quest’anno si è laureato capocannoniere della Serie A ed europeo, vincendo la scarpa d’oro. Un importante rinnovo che spegne le voci di mercato attorno all’attaccante, cercato da molte squadre, tra cui il Barcellona. Un colpo di mercato interno molto importante per Simone Inzaghi e per il futuro della Lazio, che il prossimo anno potrà contare ancora su Immobile.

