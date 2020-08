Calciomercato Milan, non solo Tonali | Maldini prepara un addio

Il Milan si gode il colpo Tonali che sarà ufficializzato a breve: Maldini, però, lavora sottotraccia ad un clamoroso addio

Sono ore di grandi novità in casa rossonera. Maldini e Massara hanno ufficiosamente chiuso il colpo Tonali, con il talento del Brescia che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche di rito e firmerà con il Milan. Non solo entrate, però, per il ‘Diavolo’ che programma almeno un’uscita di assoluta importanza. La dirigenza milanista sta lavorando da tempo ad un addio illustre che si dovrebbe concretizzare nelle prossime settimane: ecco di chi si tratta.

Calciomercato, addio Milan: cessione da 35 milioni

Non arrivano buone notizie per i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, il Real Madrid avrebbe continuato a parlare con i dirigenti rossoneri di Ismael Bennacer. Il nazionale algerino è il profilo preferito da Zidane per far rifiatare Casemiro, con Perez pronto ad approfittare dell’esoso acquisto di Tonali per tentare il ‘Diavolo’ con una maxi-offerta.

Un affare che potrebbe chiudersi sulla base di 35 milioni, il Milan potrebbe pensarci azzerando di fatto la spesa per Tonali. Nei colloqui tra i dirigenti milanisti e quelli del Real Madrid, oltre ai nomi di Jovic e Brahim Diaz vicinissimo a firmare per i rossoneri, quello di Bennacer non avrebbe mai lasciato il tavolo delle trattative.

Situazione dunque in divenire, il Milan può salutare Bennacer dopo averlo pagato 16 milioni di euro, dodici mesi fa, dall’Empoli.

