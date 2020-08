Calciomercato Milan, ecco Tonali | A breve le visite

Il Milan è molto vicino all’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. Sarebbe infatti già stata fissata la data per le visite mediche.

Sandro Tonali è molto vicino al Milan. Il Brescia ha infatti trovato l’accordo con il club rossonero per la cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista nel giro anche della Nazionale italiana. Per il Milan una spesa complessiva di 35 milioni di euro, ovvero 10 milioni per il prestito e 25 per il riscatto. Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset.it‘, infatti, sarebbe già stata fissata la data per le visite mediche, ovvero giovedì 3 settembre. Superata quindi la concorrenza dell’Inter, da tempo interessata al giocatore, che verosimilmente virerà su Tiémoué Bakayoko, tra l’altro obiettivo di mercato anche dei rossoneri.

