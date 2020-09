Calciomercato Inter, niente riscatto | Può restare in Serie A

In casa Inter si programma il futuro con diversi nomi in uscita: un nerazzurro verso il mancato riscatto, può finire in un altro club di A

L’Inter 2020/21 ripartirà da Antonio Conte, nonostante i dissapori accumulati nelle ultime settimane. L’allenatore pugliese guiderà i nerazzurri che, in ottica calciomercato, sono tra i club più attivi. In tal senso, uno dei nerazzurri che ha trovato poco spazio con Conte può salutare: niente riscatto e permanenza in un altra squadra di Serie A.

Calciomercato Inter, addio ai nerazzurri: c’è la Roma

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ tra i ‘bocciati’ dell’ultima stagione di casa Inter vi è anche Cristiano Biraghi che con ogni probabilità non verrà riscattato dalla Fiorentina. Il laterale mancino tornerà in Toscana ma dovrebbe partire ancora, questa volta verso la Capitale.

Nel suo futuro potrebbe esservi la Roma, a caccia di un terzino di esperienza sulla corsia di sinistra. Situazione dunque in divenire: l’Inter molla Biraghi, il club di Friedkin può essere la nuova casa del terzino 28enne.

Biraghi nel corso dell’ultima stagione con la maglia del club milanese ha accumulato 37 presenze con 3 resti e 7 assist: nonostante ciò, il suo futuro sarà lontano dall’Inter di Conte.

