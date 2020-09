Calciomercato Inter, Brozovic lancia un messaggio ai tifosi | Dettagli sul futuro

Il calciomercato dell’Inter passa dal futuro di Marcelo Brozovic all’Inter: il centrocampista ha lanciato un messaggio ai tifosi tramite il proprio account Instagram.

Il calciomercato dell’Inter in entrata è attualmente bloccato: prima Giuseppe Marotta deve riuscire a cedere le pedine in esubero della rosa nerazzurra, a partire da Ivan Perisic, che verrà riscattato dal Bayern Monaco. In attesa c’è anche Marcelo Brozovic, che potrebbe lasciare Appiano Gentile nel corso di questa sessione di mercato proprio per raggiungere l’esterno in Baviera. Nel frattempo, però, non arrivano conferme né dal club tedesco, né dalla dirigenza nerazzurra. A provare a diradare le nubi sul proprio futuro ci ha allora pensato proprio Brozovic, con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa.”

Calciomercato Inter, Marcelo Brozovic parla del suo futuro

Poi spazio anche ai ricordi in maglia nerazzurra, per un messaggio che sembra quasi un addio, o forse no, e al voler lasciare un’immagine di sé positiva ai tifosi: dal derby vinto, fino all’intuizione del posizionarsi disteso dietro la barriera sui calci di punizione in difesa: “Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter!!!”.

La volontà di Brozovic, insomma, sembra chiara: voler restare a lavorare con Antonio Conte, dopo una finale di Europa League sfumata e un secondo posto che ha lasciato ben sperare per un progetto destinato a crescere. Spetterà alla dirigenza nerazzurra decidere il futuro del vice-campione del mondo.

