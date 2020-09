Calciomercato Inter, super scambio in Liga | Cifre e dettagli

La conferma di Antonio Conte in panchina ha dato la svolta anche per il mercato dell’Inter: i nerazzurri tentano un grande affare nella Liga.

Il momento cruciale della prossima stagione e, probabilmente, del futuro dell’Inter è stato il faccia a faccia fra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. Un incontro al termine del quale si è deciso di proseguire insieme, più uniti che mai. La conferma del tecnico salentino sulla panchina è stata anche la svolta per il mercato della ‘Beneamata’, che si appresta a muoversi con maggiore convinzione. L’Inter potrebbe tentare una maxi operazione con l’Atletico Madrid, privandosi di uno dei gioielli che non rientrano nei piani di Conte per arrivare ad un giocatore maggiormente funzionale alle sue idee tattiche.

Una delle decisioni più controverse della scorsa stagione dell’Inter è stato l’arrivo di Christian Eriksen, nonostante le indicazioni di Antonio Conte propendessero maggiormente per un altro tipo di innesto. Il tecnico salentino avrebbe preferito un centrocampista di grande intensità, che sapesse combinare alla perfezione la fase difensiva con quella offensiva. Un giocatore alla Arturo Vidal, per intenderci. Il danese, invece, è un maestro della trequarti: sa galleggiare fra le linee e trovare gli attaccanti con linee di passaggio di enorme qualità, ma non si occupa della fase di non possesso. Questa estate, i nerazzurri potrebbero soddisfare Conte con uno scambio.

L’ultime idea dei nerazzurri sembra essere quella di intavolare una maxi operazione con l’Atletico Madrid, per arrivare a Thomas Partey. Il centrocampista ghanese rappresenta il prototipo di giocatore desiderato da Conte, ma ha una valutazione di 50 milioni di euro. Questo ostacolo potrebbe essere superato inserendo proprio Eriksen nell’operazione: infatti, anche il danese ha una valutazione similare e si potrebbe tentare uno scambio alla pari. Al momento, però, Simeone non sembra essere convinto dell’operazione perché nemmeno lui adopera il trequartista.

