Calciomercato Inter, Kante nel mirino | Richiesta astronomica!

L’Inter ha messo nel mirino ormai da tempo il centrocampista francese del Chelsea Kante: la richiesta dei “Blues”, però, è davvero sorprendente!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista francese del Chelsea N’Golo Kante. L’Inter lo avrebbe messo nel mirino già da diversi mesi per rinforzare il reparto centrale di Antonio Conte. La società nerazzurra vorrebbe così incrementare il tasso tecnico del centrocampo dell’allenatore leccese.

Calciomercato Inter, la valutazione del Chelsea per Kante

Come svelato dal tabloid inglese “Daily Express” il Chelsea avrebbe fissato il prezzo del francese intorno ai 90 milioni di euro, ma l’Inter sarebbe pronta a trovare anche un accordo adeguato. Conte lo conosce molto bene dopo l’esperienza condivisa al Chelsea, ma non ci sarebbe soltanto il suo nome in cima alla lista dei desideri. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista dei “Blues“, che hanno messo a punto diversi acquisti importanti con giovani talentuosi affidati a Lampard. L’Inter continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione cercando di puntellare la rosa a disposizione del tecnico leccese.

