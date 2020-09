Calciomercato Inter, big più lontano | Assalto di Zidane

L’Inter punta forte su nuovi calciatori a centrocampo adatti allo stile di gioco di Conte. C’è la decisione sui big!

Sono giornate calde e importanti per l’Inter, che sta lavorando insistentemente per la costruzione della nuova rosa attraverso operazioni sia in entrata che in uscita. Importante il lavoro di Antonio Conte che sta fissando dei parametri per ritrovarsi la squadra più adatta al suo stile di gioco.

Nella stagione che si è conclusa da pochi giorni c’è stato il tormentone di Eriksen che, seppur forte qualitativamente, si è seduto più volte in panchina perché non rispecchia le caratteristiche delle mezzali che vuole il tecnico nerazzurro. Per questo saranno inevitabili delle modifiche e centrocampo.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: tutto su Thomas e Vidal, Kante verso Real Madrid

Antonio Conte ha le idee ben chiare sui calciatori da ingaggiare e schierare in mezzo al campo, sono in particolare tre i nomi che circolano in questi giorni: N’Golo Kante, Arturo Vidal e Thomas Partey. Di questi potrebbero arrivarne due e dalla Spagna fanno anche chiarezza sulle scelte.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, i nerazzurri starebbero puntando tutto su Vidal, che sembrerebbe sempre più vicino, e Thomas dell’Atletico Madrid. In questo caso sarebbe libero Kante che, in uscita dal Chelsea, potrebbe accasarsi al Real Madrid.

Conte cerca soprattutto calciatori fisici in grado di recuperare più palloni e i due favoriti al momento sembrerebbero dunque Vidal e Thomas.

