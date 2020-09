Calciomercato Inter, super colpo in difesa per Conte | Le ultime

L’Inter potrebbe riuscire a raggiungere il colpo tanto richiesto da Antonio Conte: superata la concorrenza, settimana decisiva

Le richieste di Antonio Conte per rinforzare la rosa sono importanti, ma l’Inter potrebbe riuscire a raggiungerle tutte in questa sessione di calciomercato. Il tecnico salentino, oltre ad un vice Lukaku ed a due centrocampisti di spessore, vorrebbe un nuovo innesto di qualità per la difesa a tre. Per il colpo arretrato i nerazzurri hanno diverse opzioni nel mirino, ma una di queste sembra convincere più di tutti: la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Ecco le ultime sul colpo in difesa dell’Inter.

Calciomercato Inter, scatto per Kumbulla | Superate le concorrenti!

Come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, l’Inter avrebbe superato tutte le rivali per Marash Kumbulla. I nerazzurri sembrano essere in pole position per il centrale albanese dell’Hellas Verona per due ragioni. In primis, per gli ottimi rapporti fra la società meneghina e gli scaligeri e la seconda per la volontà del difensore classe 2000. L’Inter attende di risolvere un paio di colpi in uscita, con Skriniar e Godin come indiziati principali a partire, prima di affondare il colpo. La prossima settimana sembra essere decisiva per l’acquisto di Kumbulla da parte dei nerazzurri. Bruciata, quindi, la concorrenza di club italiani come Lazio, Napoli e Roma.

