Calciomercato Inter, futuro Perisic | La decisione del Bayern Monaco

L’Inter lavora per il futuro e pensa anche ai calciatori che potrebbero partire. C’è la novità riguardante il futuro di Perisic: arriva la decisione!

Sono ore calde per il calciomercato dell’Inter, che è coinvolta in tante trattative in entrata e nel frattempo deve tenere d’occhio anche alle possibili uscite che possono sbloccare determinate situazioni. Antonio Conte ha deciso di restare e quindi detterà le condizioni per la costruzione della nuova rosa.

Le prime decisioni sono arrivate con l’allontanamento da Sandro Tonali per provare a ingaggiare centrocampisti diversi, in particolare nel mirino c’è Arturo Vidal che rispecchia in meno le caratteristiche che cerca il tecnico nerazzurro, che ha avuto il cileno già due anni fa.

Calciomercato Inter, futuro Perisic: il Bayern Monaco prepara la trattativa per acquistarlo

Con Antonio Conte in panchina, inoltre, dovrebbe essere nuovamente fuori dal progetto Ivan Perisic, anche se dopo la vittoria della Champions League la sua posizione sembrava essere tornata in bilico. Per questo potrebbe farsi nuovamente avanti il Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dalla Bild, a breve partirà la nuova trattativa tra le parti e i Bavaresi cercheranno di abbassare le cifre previste da un anno per il riscatto del cartellino. A portare avanti i dialoghi dovrebbe essere proprio Hansi Flick e non il ds Salihamidzic, in quanto parla bene italiano ed ha ottimi rapporti con i nerazzurri.

Il club tedesco è rimasto soddisfatto del rendimento del calciatore croato che ha dato il suo contributo per la vittoria della Champions ma allo stesso tempo non sembrerebbe intenzionato a spendere troppo.

