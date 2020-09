Calciomercato, addio Ronaldo | Cifra shock per la Juventus!

La Juventus e Cristiano Ronaldo più vicini al divorzio: l’asso portoghese più vicino al top club, offerta clamorosa per i bianconeri

La Juventus potrebbe cambiare tanto in vista dell’inizio della prossima stagione. Un’estate caldissima in ottica calciomercato per i dirigenti bianconeri che lavorano senza sosta per consegnare a Pirlo la rosa al completo il prima possibile. In tal senso, il neo tecnico della Juventus, potrebbe non ritrovare alla linea di partenza Cristiano Ronaldo. Sul portoghese è pronto a piombare il top club con un’offerta da capogiro per la società piemontese: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, maxi-offerta per Ronaldo: cifre e dettagli

Un’indiscrezione inattesa quella rilasciata dal portale iberico ‘Don Balon’ e che riguarda il futuro di CR7. Ronaldo sarebbe sempre più vicino a salutare i bianconeri. Dopo l’addio di Messi al Barcellona, con il Manchester City a meno di un passo dalla ‘Pulga’ argentina, sull’altra sponda di Manchester il sogno è rappresentato dall’asso portoghese. Lo United vuole rispondere a Guardiola e, dopo il fallimento dell’operazione Sancho, l’idea della dirigenza dei ‘Red Devils’ porta ad un solo nome: Cristiano Ronaldo.

L’attaccante 34enne è deluso dalla sua esperienza in Serie A e sarebbe felicissimo di ritornare nel club che lo ha reso grande. In tal senso, decisivo lo sponsor del Manchester United, Chevrolet, che spingerebbe per il riacquisto del gioiello portoghese per una cifra vicina ai 110 milioni di euro.

Offerta quasi irrinunciabile vista l’età di CR7 e la voglia di rinnovamento, da tempo filtrata dagli ambienti bianconeri. Ronaldo, dunque, può tornare in Premier League: lo United risponde al City, il portoghese è pronto a sfidare ancora una volta Leo Messi.

