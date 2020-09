Calciomercato Juventus, Gasperini allo scoperto | “Non è ancora nostro”

Calciomercato Juventus, senti Gasperini: “Romero non è ancora nostro”. Il tecnico dell’Atalanta esce allo scoperto, le sue parole all’Eco di Bergamo

Mentre la Juventus continua a lavorare sul mercato per il nuovo ciclo targato Andrea Pirlo, i bianconeri sono chiamati a fare i conti con i tanti esuberi da dover piazzare sul mercato. Tra questi, anche il giovane centrale Christian Romero, in prestito al Genoa nelle ultime stagioni e già in uscita dal club piemontese. Sul suo futuro, è uscito (parzialmente) allo scoperto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che da sempre è un estimatore dell’argentino: “Non è ancora un nostro calciatore – spiega l’ex allenatore di Genoa e Crotone ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo’ – Ma certamente dobbiamo migliorare diversi reparti del nostro organico. Cerchiamo altri innesti da aggiungere, da ottobre in poi si tornerà a giocare ogni tre giorni e manchiamo di qualche alternativa importante. Soprattutto in attacco”.

