Calciomercato Milan, assalto a Chiesa | Contropartita a sorpresa

Il Milan non si ferma più e va a caccia del nuovo colpo sul calciomercato. La società prepara l’offerta per Chiesa e sceglie il ‘sacrificato’

Dopo aver vissuto una stagione di alti e bassi, il Milan vuole rialzarsi in maniera definitiva e si sta muovendo in maniera insistente sul calciomercato per andare a caccia di giocatori importanti. Il colpo Tonali è già fondamentale per il presente e per il futuro, ma la società non vuole accontentarsi.

L’attuale rosa del ‘Diavolo’ è comunque composta da elementi di qualità che negli ultimi mesi della scorsa stagione hanno stupito con un cammino straordinario nel post-lockdown. Con l’aggiunta di acquisti mirati si può puntare dritti alla qualificazione in Champions League per la prossima annata.

Calciomercato Milan, si cerca il colpo Chiesa: pronta la prima offerta

Per migliorare notevolmente l’attacco, dopo il rinnovo di Ibrahimovic si punta a un calciatore che si è già affermato in Serie A ma può ancora crescere tanto. Nel mirino infatti sarebbe finito il classe 1997 Federico Chiesa, già trascinatore della Fiorentina. Su di lui c’è stato in passato anche l’interesse dell’Inter e c’è tutt’ora quello della Juventus.

I rossoneri avrebbero già avviato i contatti con l’agente Fall Ramadani, che è anche l’agente di Ante Rebic. Il prezzo di Chiesa potrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni di euro ma il Milan potrebbe provare ad alleggerire la spesa inserendo nell’affare Davide Calabria.

In questa annata Federico Chiesa ha totalizzato 34 presenze in Serie A e ha superato le 6 reti dell’anno scorso arrivando a quota 10.

