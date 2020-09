Calciomercato Milan, ci sono le firme | Doppio colpo rossonero

Milan scatenato sul mercato che mette a segno due colpi importantissimi: arrivano le firme per il passaggio in rossonero dei calciatori

In casa Milan cresce l’entusiasmo dopo gli ultimi due colpi messi a segno. Infatti all’apertura della finestra di calciomercato, i rossoneri si presentano con due nuovi innesti. Arrivano le firme per il passaggio nella squadra di Pioli per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, firma per Tonali: fatta anche per Brahim Diaz

Un calciomercato scoppiettante quello del Milan in questa sessione che si è aperta proprio oggi. Infatti i rossoneri non hanno solo rinnovato il contratto di Ibrahimovic per un’altra stagione, ma hanno anche messo a segno due grandi colpi. Il primo è Sandro Tonali dal Brescia. Dopo aver superato la concorrenza dell’Inter i rossoneri hanno chiuso la trattativa. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, oggi sarebbe arrivata anche la firma del patron del Brescia, Massimo Cellino, per il trasferimento del centrocampista.

Inoltre i rossoneri hanno anche chiuso la trattativa con il Real Madrid per l’arrivo di Brahim Diaz. L’attaccante sarebbe atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite e la firma. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Milan scatenato e pronto a tornare competitivo nelle zone alte della Serie A.

