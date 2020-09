Coronavirus, giocatore dell’Under 21 positivo | Il comunicato della Figc

L’ombra del Coronavirus, ancora una volta, sul calcio italiano: ufficiale un nuovo caso nella Nazionale Under 21 di mister Nicolato, i dettagli

Un fulmine a ciel sereno quello piombato sul calcio italiano ed in particolar modo sulla Nazionale Under 21 di mister Nicolato. Attraverso una nota ufficiale la Figc ha annunciato la presenza di un positivo al tampone per il Covid-19, tra i convocati per gli impegni contro Slovenia e Svezia (contro quest’ultima match di qualificazione per gli Europei). Ecco il comunicato con il quale la Figc spiega, nei dettagli, la vicenda.

Under 21, positivo al Coronavirus: la nota della Figc

“Tra i giocatori convocati dall’Under 21 un calciatore è risultato positivo al tampone , effettuato prima del raduno per gli impegni contro Slovenia e Svezia“, si legge nel comunicato della Federazione.

“Il giocatore, nel rispetto dei controlli vigenti ed insieme ad un altro calciatore con il quale è venuto a contatto, è stato posto in isolamento fiduciario secondo le disposizioni dell’Asl competente prontemente allertata”.

I due calciatori, la cui identità resta sconosciuta, non hanno dunque preso parte al ritiro del gruppo azzurro: si attendono ulteriori novità.

