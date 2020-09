Calciomercato Inter e Milan, occhio al Chelsea | Doppia cessione

Il Chelsea starebbe pensando di acquistare due giocatori dalla Serie A. Nello specifico dalle due squadre di Milano.

Il Chelsea è molto attivo sul mercato. Frank Lampard sta rinforzando la propria squadra in tutti i reparti: in difesa sono arrivati Thiago Silva, Malang Sarr e Ben Chillwell; mentre in attacco Hakim Ziyech e Timo Werner. Per il centrocampo, invece, i Blues potrebbero puntare su Marcelo Brozovic e Gianluigi Donnarumma per la porta. Lampard non ha intenzione di puntare ancora su Kepa Arrizabalaga.

Calciomercato Inter e Milan, il Chelsea punta due Brozovic e Donnarumma

Secondo quanto riferito dal portale ‘Sportskeeda‘, infatti, il Chelsea ha intenzione di puntare su Brozovic per la zona mediana del campo. Tanto che Lampard ha già chiesto informazioni a Mateo Kovacic, compagno di ‘Epic Brozo’ in Nazionale. L’Inter sarebbe pronta a venderlo già questa estate, visto il desiderio di Antonio Conte di legarsi ad Arturo Vidal.

Per la porta, invece, il prescelto potrebbe essere Gigio Donnarumma: il portiere del Milan, classe ’99, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Kepa non rientra più nei piani di Lampard e un giovane profilo -seppur con parecchia esperienza- come quello di Donnarumma darebbe una grossa mano ai Blues.

