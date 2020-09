Calciomercato Inter, Skriniar sacrificato | Si punta allo scambio

L’Inter è pronta ad accelerare per il centrocampista richiesto da Conte. Come possibile contropartita, la società nerazzurra pensa al ‘sacrificio’ di Skriniar.

A poche ore dall’uscita del calendario ufficiale del prossimo campionato di Serie A, l’Inter vuole stringere i tempi per l’acquisto del centrocampista richiesto a gran voce dal tecnico Antonio Conte. Con l’inizio della stagione ormai alle porte, la società nerazzurra è decisa ad affondare il colpo per portare alla corte del tecnico leccese il ‘top player’ a centrocampo.

Oltre a Vidal, sempre più vicino ai nerazzurri, l’Inter sta puntando con fermezza il grande obiettivo per la mediana. Esplicita richiesta di Conte, la dirigenza interista è pronta all’offerta ufficiale, inserendo come pedina di scambio, Milan Skriniar. Il difensore slovacco sarà il grande ‘sacrificato’ dell’Inter in questa finestra di mercato. Mai entrato nei meccanismi di Conte, per il classe ’95 il futuro appare sempre più lontano da Milano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Brahim Diaz | Altro colpo dal Real

Calciomercato Inter, Conte vuole Ndombele. Skriniar contropartita per convincere Mourinho

L’obiettivo numero uno di Antonio Conte per il centrocampo dell’Inter continua ad essere Tanguy Ndombele. Il centrocampista del Tottenham è il profilo individuato dal tecnico salentino per guidare il centrocampo nerazzurro, in vista soprattutto dell’addio ormai certo di Marcelo Brozovic.

Acquisto più caro della storia degli ‘Spurs’, i londinesi chiedono per il centrocampista francese una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Per convincere il Tottenham a cedere Ndombele, l’Inter è pronta ad imbastire uno scambio alla pari con Milan Skriniar, valutato non meno di 65 milioni di euro dai nerazzurri.

Il difensore ex Sampdoria è dunque la carta giusta individuata dall’Inter per convincere Mourinho a lasciar partire il nazionale francese. Grande estimatore di Skriniar, il tecnico portoghese ha più volte puntato in passato lo slovacco, soprattutto ai tempi del Manchester United. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore, con il tecnico Conte principale promotore del maxi-scambio tra Ndombele e Skriniar.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare fatto | Ufficialità in arrivo