Calciomercato Juventus, affare fatto | Ufficialità in arrivo

Novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda uno degli obiettivi bianconeri di mercato: trattativa ad un passo dalla chiusura

Il calciomercato estivo entra nel vivo e tra i club maggiormente attivi vi è la Juventus di Pirlo. In attesa di sciogliere il nodo legato all’attaccante, con Higuain sempre più vicino alla MLS, la società torinese potrebbe andare incontro a novità importanti per la difesa. Sembrerebbe infatti in chiusura il passaggio del laterale cercato negli ultimi mesi da Paratici: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, è fatta: colpo da 35 milioni

Il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ riporta la notizia secondo cui uno dei grandi obiettivi per l’estate bianconera, Hector Bellerin, sarebbe vicinissimo a salutare l’Arsenal. Il terzino però dovrebbe trasferirsi in Francia, al Paris Saint Germain.

Accordo già raggiunto tra il club transalpino ed il giocatore, adesso è vicina la chiusura anche con la dirigenza dei ‘Gunners’. Il Psg sborserà 28 milioni di euro di base fissa più i bonus, per un totale di 35 milioni.

Paratici, dunque, ad un passo dalla beffa: Bellerin verso la Ligue 1, il Psg nel suo futuro.

