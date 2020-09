Calciomercato Juventus, altro colpo dal Barcellona | Pronto lo scambio

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e oltre alla punta cerca un nuovo colpaccio. Possibile scambio con il Barcellona!

Sono settimane cruciali per la nuova stagione della Juventus, visto che i bianconeri hanno un mese di tempo per compiere la tanto attesa rivoluzione dopo un’annata di alti e bassi che ha comunque portato alla vittoria dello scudetto, ma non a buone prestazioni in Champions League e nelle altre due competizioni.

Ora al centro delle attenzioni c’è l’attaccante, viste le trattative con Dzeko e soprattutto Suarez, ma la dirigenza non ha comunque perso di vista gli obiettivi che riguardano anche il centrocampo e la difesa, in particolare i terzini. Una volta risolta la questione punta, infatti, il calciomercato non finirà ma si punterà a rinforzare gli altri reparti.

Calciomercato Juventus, idea Jordi Alba per la fascia: scambio con Alex Sandro

Nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci un nuovo calciatore del Barcellona dopo aver già acquistato Arthur e aver raggiunto l’accordo con Luis Suarez. Ora infatti il nuovo terzino sinistro potrebbe arrivare direttamente dai Blaugrana: un nuovo obiettivo potrebbe essere Jordi Alba.

Lo spagnolo non sta vivendo una situazione semplice visto che, secondo quanto riportato da Don Balon, il Barcellona avrebbe chiesto una riduzione dello stipendio che potrebbe non essere accettata dal classe 1989. La Juventus potrebbe provare a portarlo a Torino in cambio di Alex Sandro, visto che entrambi potrebbero valere circa 40 milioni di euro.

Nella stagione che si è appena conclusa, Jordi Alba ha totalizzato 36 presenze con la maglia del Barcellona e ha siglato anche due reti.

