Calciomercato Juventus, sogno Messi | Contatti e indizio dalla Spagna

Si entra nella fase calda del calciomercato della Juventus che va a caccia del colpo da novanta. Sogno Messi, indizio dalla Spagna!

Dopo il mese di agosto nel complesso tranquillo per la Juventus dal punto di vista del calciomercato, potrebbero arrivare le giornate calde e decisive per la costruzione della nuova rosa. I bianconeri ora sono al lavoro per definire sia le trattative in entrata che in uscita e bisogna fare tutto entro un mese.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League è arrivato il ribaltone in panchina che ha visto l’esonero di Maurizio Sarri per lasciare il posto ad Andrea Pirlo, mentre dal punto di vista della rosa sono arrivate solo due operazioni: l’addio di Matuidi e l’ingaggio del giovane McKennie.

Calciomercato Juventus, contatti continui con l’entourage di Messi

Ora si parla tanto di Luis Suarez ma potrebbe non essere l’unico colpo da novanta per la Juventus. Secondo il giornalista Luigi Guelpa, infatti, i bianconeri starebbero continuando a mantenere i contatti quotidiani con l’entourage di Lionel Messi, che ora sembrerebbe essere anche più lontano dal Manchester City.

Nel frattempo arriva anche un indizio dalla Spagna: l’argentino sta pranzando o cenando molto spesso con Luis Suarez che è dato da tutti vicinissimo alla Juventus. Per l’uruguaiano infatti l’accordo sarebbe già raggiunto, mancherebbe solo l’intesa tra lui e il Barcellona per liberarsi in maniera definitiva.

Chissà che in questi incontri tra Suarez e Messi non si parli anche della destinazione italiana che potrebbe formare un attacco da sogno in bianconero.

