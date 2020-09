Calciomercato Milan, non solo Brahim Diaz | Altro colpo dal Real

Calciomercato Milan, dalla Spagna assicurano: non solo Brahim Diaz, Maldini sembra aver pronto un altro colpo dal Real Madrid

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato: dalla Spagna è pronto a sbarcare in Italia Brahim Diaz, per il quale i rossoneri hanno strappato un prestito con diritto e contro-diritto di riscatto al Real Madrid. D’altronde, i rapporti tra i due club sono storicamente ottimi, ragion per cui potrebbe presto intavolarsi una nuova trattativa tra rossoneri e blancos. Come riporta il media iberico ‘Fichajes.net’, Maldini non si sarebbe dimenticato di Luka Jovic. Il serbo è in uscita dal Real Madrid ed una formula (simile a quella stipulata per Brahim Diaz) potrebbe essere trovata anche per l’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte. Zidane, infatti, avrebbe chiesto alla dirigenza madrilena di far spazio ad un nuovo attaccante, lasciando fuori dal prossimo progetto tecnico Jovic. Il Milan resterebbe alla finestra, ma Maldini è un certo estimatore del calciatore.

