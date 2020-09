Calciomercato, addio Serie A | Annuncio imminente: cifre e dettagli

Il club di Serie A è pronto a salutare il giocatore: accordo totale, l’attaccante ceduto a titolo definitivo

Il calciomercato entra nel vivo, con diverse società di Serie A pronte a rivoluzionare le rose in vista della stagione 2020/21. In tal senso, sarebbe praticamente fatta per la cessione dell’attaccante che ha deciso di trasferirsi a titolo definitivo in Bundesliga. Si tratta di Patrik Schick, protagonista con il Lipsia nell’ultimo anno ma di proprietà della Roma.

Calciomercato Roma, addio Schick: c’è l’accordo

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Roma avrebbe ultimato la cessione di Patrik Schick. Come ventilato nei giorni scorsi, niente Lipsia per l’attaccante giallorosso che dice addio a titolo definitivo alla Serie A.

Sarà il Bayer Leverkusen a riportarlo in Germania, per una cifra di circa 26 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del club di Friedkin. La punta nell’ultima stagione ha messo a segno 10 reti e 3 assist in 28 presenze con la maglia del Lipsia.

La Roma, dunque, ‘scarica’ Schick che non giocherà nella prossima Serie A: ufficialità attesa già nelle prossime ore.

