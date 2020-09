Calciomercato, van de Beek ha firmato | É UFFICIALE!

Il talento olandese ha appena firmato con il Manchester United, dopo l’accelerata da parte dei ‘Red Devils’ negli ultimi giorni

Un destino scritto ormai da alcune settimane. Donny van de Beek lascia l’Ajax e sbarca in Premier League al Manchester United. Il talento di scuola Ajax per circa 39 milioni di euro vola alla corte di Solskjaer, beffando di fatto diversi top club che lo seguivano da tempo. Dal Real Madrid fino alla Juventus: l’olandese è ufficialmente un nuovo giocatore dei ‘Red Devils’.

Calciomercato Juventus, van de Beek saluta: “Grazie Ajax”

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Manchester United ha reso noto l’ingaggio di Donny van de Beek dall’Ajax. Il talentuoso centrocampista olandese, corteggiato negli ultimi mesi tra le altre anche dalla Juventus, lascia i ‘Lancieri’ dopo 37 presenze nell’ultima stagione, 10 reti e 11 assist vincenti.

“Un onore essere in un club come il Manchester United, voglio giocare ai massimi livelli e non c’è nulla di più in alto di questo glorioso club”, così il trequartista nel comunicato dei ‘Red Devils‘. Il giocatore, che si trasferisce a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025, ha poi salutato l’Ajax: “Un club con cui avrò sempre un legame speciale, grazie di tutto”.

