Juventus, infortunio Bernardeschi | Il Comunicato ufficiale

Prima tegola in casa Juventus: la società bianconera ha rivelato l’entità dell’infortunio occorso a Federico Bernardeschi con la Nazionale. Ecco il Comunicato Ufficiale del club.

Ancor prima dell’inizio ufficiale della stagione, la Juventus deve fare già i conti con i primi infortuni. Tornato a Torino dopo il risentimento muscolare avvertito in ritiro con la Nazionale, Federico Bernardeschi è stato posto ad accertamenti presso il J|Medical.

Al centro di molte voci di mercato, per Bernardeschi sfuma dunque l’opportunità di mettersi in mostra con la maglia dell’Italia nelle prossime partite di Nations League, contro Bosnia e Olanda.

Juventus, per Bernardeschi almeno 15 giorni giorni di stop. Salterà l’inizio del campionato

Prima tegola dunque per la nuova Juventus di Andrea Pirlo, che puntava a verificare le condizioni di Bernardeschi in questo avvio di stagione. Sul mancino di Carrara, continuano le voci che lo vedono come uno dei primi nomi sulla lista delle uscite per la Juventus in questa finestra di mercato.

Ecco quindi il Comunicato Ufficiale della Juventus sulle condizioni di Bernardeschi, apparso nel pomeriggio sul sito ufficiale dei bianconeri: “Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli“.

Con tutta probabilità, Bernardeschi salterà le prime uscite della Juventus in Serie A. Da vedere inoltre, se l’infortunio dell’esterno mancino potrebbe complicare le strategie di mercato in uscita per la dirigenza bianconera.

