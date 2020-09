Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Dzeko | Intreccio con la Roma

L’Inter non sembra essere intenzionata a lasciare la pista Dzeko e cresce un possibile intreccio con la Roma: i giallorossi vorrebbero due giocatori.

Il mercato impazza intorno ad Edin Dzeko, con la Juventus che sembra avere già un principio di accordo col giocatore e l’Inter che non molla la presa. In particolare, i bianconeri sono impegnati anche con una trattativa per Luis Suarez. In caso di arrivo del centravanti uruguaiano a Torino, i nerazzurri avrebbero strada libera per il bosniaco. Potrebbe esserci un maxi intreccio con la Roma, nel quale l’Inter potrebbe inserire addirittura due giocatori.

Calciomercato Inter, piano per Dzeko | Esposito e D’Ambrosio nell’operazione!

Il futuro di Edin Dzeko potrebbe dipendere da un maxi intreccio fra Inter e Roma. I giallorossi sono interessati a Danilo D’Ambrosio ed a Sebastiano Esposito, già chiesti ai nerazzurri una stagione fa. La richiesta dei dirigenti meneghini sembra essere di 6/7 milioni di euro per l’esterno difensivo ed un prestito oneroso da almeno 3 milioni di euro per il talento classe 2002, con eventuale diritto di riscatto e contro-riscatto. L’apertura dell’Inter al trasferimento a Roma di questi due giocatori potrebbe portare Dzeko a Milano, ma ci sono grandi dubbi fra i nerazzurri.

Il problema principale è che Antonio Conte vorrebbe tenere D’Ambrosio a Milano, poiché lo considera un membro di estrema utilità a livello di rosa. L’ex Torino non fa particolari storie se non viene schierato titolare e quando viene chiamato in causa dà sempre il proprio contributo con grande puntualità. Anche per Esposito la situazione dell’Inter è chiara: vorrebbero cederlo in prestito, ma in una squadra che gli garantisca una mole importante di partite da titolare. A Roma l’attaccante nerazzurro potrebbe giocare in maniera altalenante. Le prossime settimane saranno fondamentali per cercare di appianare la distanza fra Roma ed Inter.

Nuovo scenario per Edin Dzeko, il bosniaco potrebbe tornare in corsa per l’attacco dell’Inter nell’ambito di una maxi operazione che coinvolgerebbe anche D’Ambrosio ed Esposito.

