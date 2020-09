Calciomercato Inter, assalto Manchester United | Puntato il top player

In casa Inter si lavora per la prossima stagione, ma dall’Inghilterra arriva il pericolo addio: il Manchester United punta un top player nerazzurro

Inter pronta a nuovi colpi di mercato per la prossima stagione, ma nel frattempo bisogna anche decidere quali saranno le cessioni. Dall‘Inghilterra arrivano le sirene per il top player interista. Il Manchester United lo inserisce nella lista degli obiettivi.

Calciomercato Inter, sirene dal Manchester United: Skriniar nel mirino

Il calciomercato oltre agli acquisti che fanno sognare i tifosi, vede inevitabilmente delle cessioni all’interno delle società. In casa Inter l’allarme arriva dall’Inghilterra, sponda Manchester United. Infatti i ‘red devils’ sembrerebbero alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la retroguardia di Solskjaer. Il primo obiettivo sembrava essere Dayot Upamecano, difensore del Lipsia, ma dopo il rinnovo sembrerebbe davvero difficile che il giocatore possa partire. Così, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, lo United sarebbe tornato a mettere nel mirino il difensore nerazzurro, Milan Skriniar.

Lo slovacco non ha vissuto una delle migliori stagioni quest’anno, con Antonio Conte che spesso lo ha spedito in panchina schierando Bastoni. Così il centrale ex Sampdoria potrebbe essere tra i partenti qualora arrivasse l’offerta giusta. Su di lui però sembrerebbe spuntare anche la concorrenza del PSG, che starebbe cercando il sostituto di Thiago Silva al centro della difesa. Dunque battaglia tra top club per Skriniar che, nonostante le parole dei giorni scorsi dove dichiarava di avere ancora la fiducia di Conte, potrebbe comunque essere sacrificato.

