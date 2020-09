Calciomercato Juventus, giallo Suarez | Si allungano i tempi

Fabio paratici prosegue la caccia ad un bomber di spessore per l’attacco della Juventus: salutato Higuain, può complicarsi la pista Suarez

Il calciomercato bianconero prende forma, con la priorità di ricercare un attaccante di spessore per affiancare Cristiano Ronaldo nel 2020/21. In tal senso, con Higuain che attende solo di ufficializzare la sua prossima squadra, crescono le possibilità di vedere Luis Suarez con la maglia della Juventus. Per l’uruguagio, però, sorge un intoppo che può rallentare, non di poco, il suo approdo alla corte di Pirlo.

Calciomercato, Juventus-Suarez: spunta l’intoppo

Se da un lato in casa Barcellona le attenzioni sono tutte rivolte al futuro di Messi, dall’altro a dire addio sarà anche Luis Suarez. L’uruguagio sta trattando la buonuscita con la società di Bartomeu, con la Juventus in prima fila per regalarlo a Pirlo durante l’estate. Se, come anticipato da Calciomercato.it’, il nome in pole per i bianconeri resta Dzeko, nelle ultime ore la candidatura dell’ex Liverpool ed Ajax è cresciuta esponenzialmente.

Suarez avrebbe già un pre-accordo con la Juventus ma a complicare l’affare potrebbero esserci questioni burocratiche. L’attaccante, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, risulta al momento tesserabile come extra-comunitario, guaio per la società torinese che ha già tesserato Arthur e McKennie.

Il ‘Pistolero’ dovrà dunque o chiedere la cittadinanza spagnola o sostenere un esame al Consolato italiano a Barcellona. Un nodo da sciogliere che rallenta non di poco l’eventuale chiusura dell’affare: Suarez alla Juventus, con la grana passaporto sullo sfondo.

