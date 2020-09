Calciomercato, clamoroso Messi | Cambia la decisione: l’annuncio

Nuove importanti novità arrivano dalla Spagna riguardo al futuro di Lionel Messi, ai ferri corti con il Barcellona: svolta inattesa per il numero 10

Il futuro di Leo Messi sta monopolizzando l’attenzione di tutti. La ‘Pulga’ argentina ha, negli scorsi giorni, rotto ufficialmente con il Barcellona disegnando uno scenario fino a quel momento impensabile: l’addio ai blaugrana nel calciomercato estivo. Un addio complesso per la presenza della mostruosa clausola rescissoria da 700 milioni di euro che fino ad ora ha frenato i top club europei. Ecco che, in tal senso, il quotidiano ‘Deportes Cuatro’ riporta novità clamorose sul futuro del numero 10 dei catalani.

Calciomercato, muro Barcellona: Messi ci ripensa

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, vicino alle vicende di casa Barcellona, il futuro dell’attaccante argentino potrebbe essere ancora a Barcellona. Un altro anno, fino al 30 giugno 2021, per salutare degnamente i tifosi blaugrana e liberarsi a zero a fine stagione.

E’ questa l’idea che prende corpo sempre di più dopo il confronto delle scorse ore tra Bartomeu ed Jorge Messi, nel quale il presidente del Barcellona ha ribadito la volontà di non cedere l’attaccante.

Pagare la clausola di 700 milioni è evidentemente impossibile per tutti i top club europei ed ecco che l’argentino si starebbe convincendo a continuare per un’altra stagione in Catalogna. Bartomeu non si smuove, Messi può restare: City, Psg, Juventus ed Inter attendono novità.

