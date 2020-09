Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Spunta la data

Il Milan è pronto al colpo a centrocampo e continua a lavorare per chiudere al più presto la trattativa. La fumata bianca può arrivare nel weekend

Il Milan si sta muovendo bene sul calciomercato e non vuole fermarsi per continuare a crescere. Nell’ultima stagione i rossoneri hanno trovato la quadra giusta solo nel finale e nonostante un cammino importante negli ultimi mesi è arrivata soltanto la qualificazione alla prossima Europa League, ma per come si era messa l’annata è stato comunque un buon risultato.

Ora però l’obiettivo è alzare l’asticella e puntare a obiettivi ancor più importanti attraverso dei rinforzi mirati. È già stato raggiunto l’accordo con Sandro Tonali per provare a effettuare il salto di qualità, ma potrebbe non essere l’unico colpo a centrocampo.

Calciomercato Milan, affare ad un passo per Bakayoko: possibile firma nel weekend

Passano i giorni e si avvicina sempre più il ritorno a Milano di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Il calciatore francese ha vissuto una buona esperienza in rossonero ma la formula del prestito con il riscatto a un prezzo elevato aveva bloccato la sua riconferma.

Ora potrebbe esserci un ritorno nuovamente con prestito oneroso più diritto di riscatto. Da stabilire ancora le cifre che potrebbero aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro, ma l’accordo sarebbe a un passo e nel weekend potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Nella sua prima avventura in rossonero Bakayoko ha collezionato 42 presenze e una rete in stagione.

