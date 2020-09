Calciomercato Milan, colpo in difesa per Pioli | Servono 30 milioni

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per chiudere colpi davvero entusiasmanti: pronto l’innesto nel reparto difensivo

Poche settimane ancora, poi ripartirà la Serie A dopo il calendario stilato nella giornata di ieri. Il Milan vuole presentarsi alla grande all’inizio della nuova stagione e così la società rossonera starebbe pensando a nuovi colpi importanti.

Calciomercato Milan, Fofana l’idea per la difesa rossonera

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” il profilo interessante per rinforzare la difesa rossonera è quello di Wesley Fofana, classe 2000 in forza al Saint Etienne. La sua valutazione si aggira già intorno ai 30 milioni di euro. Nonostante la giovane età, in poco tempo ha conquistato già tutti con 24 presenze in Ligue1.

Può giocare sia come centro-destra che sinistra in una difesa a quattro: Fofana potrebbe rappresentare così un sostituto ideal per Kjaer e Romagnoli. L’idea sarebbe quella di Moncada, il direttore scouting del Milan, che proverà a chiudere l’operazione in tempi brevi.

Il Milan vuole colmare ancora il gap con le altre big d’Italia, come Juventus e Inter. Dopo il rinnovo di Ibra, ecco nuovi colpi in canna.

