Calciomercato Napoli, De Laurentiis: “Cederemo tutti” | Arriva l’annuncio

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato -anche- di calciomercato. Il presidente del Napoli ha parlato del futuro del club partenopeo, soffermandosi in modo particolare sulle cessioni.

La cessione di Allan all’Everton è quasi conclusa. Il centrocampista brasiliano lascerà il Napoli per andare in Premier League e raggiungere il suo ex allenatore Ancelotti. Ma quella di Allan non è l’unica cessione che ha in mente il club partenopeo: infatti, sono in lista di sbarco anche Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik. In merito a ciò, ha parlato Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli, De Laurentiis: “Cederemo tutti”

Il presidente del Napoli nel corso dell’intervista ha parlato soprattutto delle cessioni: “D’ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti noi cederemo tutti, anche se stanno con noi da un anno“. Un annuncio clamoroso, dovuta al fatto che qualche anno fa è stata rifiutata una grande offerta per Koulibaly: “Quando mi sono state offerte 110 milioni di sterline, sono stato scorretto a non cedere Koulibaly in Premier“. Non manca, poi, la frecciata al sistema italiano ed europeo: “Ho capito che in questo Paese, che non garantisce nulla, e in quest’Europa, che un disfacimento totale, bisogna vivere alla giornata. E’ quello che ci richiedono. Noi faremo le nostre guerre e cercheremo di vincere sempre“.

Il Napoli, dunque, nei prossimi anni potrebbe diventare un vero e proprio supermarket. L’annuncio è arrivato proprio dal suo presidente, che negli ultimi anni ha resistito alle offerte per i suoi big, ma a suo dire non ha preso le decisioni giuste.

