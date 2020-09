Calciomercato Napoli, De Laurentiis conferma | In arrivo il difensore

Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss’, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha confermato lo stato avanzato della trattativa per l’obiettivo in difesa.

Protagonista dell’acquisto più caro di questa sessione di calciomercato, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rivelato numerosi retroscena sulle prossime strategie di mercato della società partenopea.

Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il vulcanico presidente dei campani ha spaziato tra i vari temi trattati dal programma radiofonico, svelando numerosi retroscena di mercato, sia in entrata che in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, giallo Suarez | Si allungano i tempi

Calciomercato Napoli, De Laurentiis conferma la trattativa per Sokratis. Il greco in arrivo per sostituire Koulibaly

Il mercato in entrata del Napoli come noto, dipenderà in gran parte dalle uscite che il club partenopeo riuscirà a piazzare in questa finestra di mercato rimanente. Il nome più caldo in casa Napoli resta quello di Kalidou Koulibaly, accostato con insistenza al Manchester City di Pep Guardiola. In caso di cessione del senegalese, il profilo individuato da Gennaro Gattuso per prendere il suo posto in difesa è quello di Sokratis Papastathopoulos.

A confermare l’obiettivo difensivo, ci ha pensato direttamente il presidente De Laurentiis. Alla domanda sul reale interesse del Napoli per Sokratis, il numero uno partenopeo risponde: “Ci stiamo lavorando è vero, stiamo vedendo”.

Ex conoscenza del nostro calcio, Sokratis ha militato nel Genoa e nel Milan prima di approdare in Bundesliga al Werder Brema e al Borussia Dortmund, dove è definitivamente sbocciato. All’Arsenal da due stagioni, il centrale greco non rientra nei piani del tecnico dei ‘Gunners’ Mikel Arteta, che non si opporrebbe a un’eventuale partenza del difensore ellenico.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva l’apertura del Tottenham | Pista ancora calda