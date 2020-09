Calciomercato, nuova pista Milik | Il Napoli propone un altro scambio

Il futuro di Arek Milik resta incerto, il Napoli è pronto ad offrire il polacco in scambio: i dettagli del possibile affare

Il Napoli ha ormai in mente, da tempo, la cessione di Arek Milik. durante il calciomercato estivo. Il bomber ex Ajax, in scadenza nel 2021, non rinnoverà con il club di De Laurentiis ed è quindi destinato a salutare la società azzurra. In tal senso, la dirigenza dei campani si sarebbe fatta avanti per un nuovo scambio con il polacco al centro dell’affare: ecco i dettagli.

Calciomercato, il Napoli ci prova: nuovo scambio per Milik

Con la pista Juventus che sembrerebbe per ora essersi defilata, il club maggiormente interessato ad Arek Milik resta la Roma. In tal senso, il Napoli avrebbe allacciato i rapporti con la società di Friedkin per uno scambio da concludere nelle prossime settimane.

Con Fonseca che avrebbe a disposizione il bomber polacco, sostituto del partente Dzeko, gli azzurri avrebbero richiesti Jordan Vereteout. L’ex centrocampista della Fiorentina è uno dei preferiti di Gattuso con Giuntoli che avrebbe avanzato l’idea di uno scambio alla pari con Milik.

Secco il no della dirigenza romanista che non intende lasciar partire Veretout nell’eventuale trattativa per Milik. La Juve ha ancora il suo ‘piano B’…

