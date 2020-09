Calciomercato Inter, ribaltone Bayern | Proposta ‘indecente’ a Marotta

Thiago Alcantara sul mercato: lascerà il Bayern, ma il Liverpool ancora non affonda. I tedeschi avrebbero proposto il giocatore all’Inter chiedendo Eriksen in cambio

La politica in casa Bayern Monaco è chiara: pur quanto forte che sia, se un giocatore non è intenzionato a rinnovare il contratto, verrà ceduto piuttosto che perderlo a zero. Questo è il caso di Thiago Alcantara, protagonista della stagione dei bavaresi e il cui contratto scade nel 2021. Lo spagnolo non è intenzionato a prolungare e può partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un affare per tutti, anche se c’è chiaramente da tenere conto dell’aspetto ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto Manchester United | Puntato il top player

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, lunedì la firma | Cifre e dettagli

Calciomercato Inter, scambio con il Bayern: chiesto Eriksen

E in pole position, fino a poco fa, sembrava esserci il Liverpool sul giocatore cresciuto nel Barcellona. Il club inglese da tempo segue Thiago, ma ancora non ha affondato il colpo. E di questa attesa potrebbero approfittarne altri club. Il Manchester United starebbe pensando di inserirsi, ma il Bayern si sarebbe spazientito dell’attesa e avrebbe provato una contromossa.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sembra infatti che i tedeschi, che già sono a colloquio per l’affare Perisic, avrebbero contattato l’Inter offrendo lo spagnolo ai nerazzurri come contropartita per arrivare a Christian Eriksen. Il danese andrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa di lusso nelle fila dei bavaresi nel 4-2-3-1 di Flick. Beppe Marotta non è però intenzionato ad accettare uno scambio alla pari e avrebbe chiesto ai tedeschi 20 milioni di euro in più.

Una proposta che non convince i bavaresi. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi, in attesa di novità anche da Liverpool. I ‘Reds’ potrebbero tentare l’affondo per Thiago una volta ceduto Wijnaldum, con l’olandese che sembra essere molto vicino al Barcellona su esplicita richiesta di Koeman.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Skriniar sacrificato | Si punta allo scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Dzeko | Intreccio con la Roma