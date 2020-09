Calciomercato Inter, giocatore bloccato | Fatta per il colpo in Serie A!

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Aleksander Kolarov dalla Roma, l’Inter è pronta ad un nuovo colpo: bloccato un altro rinforzo per la fascia

Prima Hakimi e poi Kolarov, l’Inter sul mercato ha certamente l’obiettivo di rinforzare le fasce. I nerazzurri però non si fermano qui. Bloccato infatti un altro calciatore che andrà a rinforzare le corsie laterali.

Calciomercato Inter, bloccato Darmian: si attende una cessione per la chiusura

La nuova stagione è ormai alle porte e visti i tempi ristretti di questa finestra di mercato, l’Inter cerca di rinforzare le zone dove c’è più necessità il prima possibile. Al momento, il pallino di Beppe Marotta ed Antonio Conte sembrerebbe quello di rinforzare le fasce. Dopo l’arrivo di Achraf Hakimi ed Aleksander Kolarev, i nerazzurri sembrerebbero non essere ancora soddisfatti. Infatti, viene bloccato un nuovo terzino per la prossima stagione.

Così, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter sembrerebbe aver bloccato il terzino del Parma, Matteo Darmian. Il calciatore già in passato è stato più volte accostato ai nerazzurri, ma questa volta sembrerebbe essere tutto fatto. Però, prima del passaggio a Milano, bisognerà attendere che la società interista ceda qualche esubero, così da versare nelle casse ducali i 5 milioni per il trasferimento. Dunque obiettivo fasce completato per Antonio Conte, che ora punterà a rinforzare gli altri reparti.

