Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Colpo di Mourinho!

Novità importanti per Inter e Juventus che vedono sfumare uno degli obiettivi del calciomercato estivo: ecco la beffa firmata Mourinho

Juventus ed Inter lavorano senza sosta ai possibili colpi per il calciomercato estivo, da regalare a Pirlo e Conte già nelle prossime settimane. In tal senso, uno degli obiettivi di nerazzurri e bianconeri starebbe per prendere tutt’altra strada. Decisivo l’ex tecnico dell’Inter Josè Mourinho che è pronto a portare il difensore in Premier League: la firma con il Tottenham ad un passo.

Calciomercato Juventus e Inter, ‘scippo’ Tottenham: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Ok Diario’, il Tottenham sarebbe ad un passo dal chiudere il colpo Reguilon. Sotto spinta di Mourinho che avrebbe contattato personalmente il laterale del Real Madrid per portarlo a Londra. Una beffa servita ad Inter e Juventus che da tempo avevano adocchiato il laterale mancino classe 1996.

Mourinho sarebbe quindi in pressing su Florentino Perez per convincerlo a cedere Reguilon, ad una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Nell’ultima stagione in prestito al Siviglia, il 23enne ha collezionato 38 presenze complessive con 3 reti e 5 assist vincenti.

Situazione in divenire, dunque: il Tottenham supera Juventus ed Inter, Reguilon rischia di non trovare spazio con i ‘Blancos’ ed è vicinissimo alla squadra di Mourinho.

