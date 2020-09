Calciomercato Juventus, rebus Suarez | Dalla Spagna: destinazione clamorosa!

La Juventus insiste per Luis Suarez ma preoccupano le notizie in arrivo dalla Spagna. Aumenta la concorrenza per il bomber

Sono giornate movimentate per la Juventus, che vuole rialzarsi dopo aver deluso in tre competizioni su quattro nell’ultima annata e sta lavorando ormai da un mese per effettuare una sorta di rivoluzione della rosa e tornare ad essere competitivi soprattutto in Champions League, visto che l’eliminazione contro il Lione ha lanciato un allarme.

La società bianconera ha già effettuato diversi colpi come quelli di Arthur e Kulusesvki e la sorpresa McKennie, ma la caccia ora sembrerebbe riguardare un bomber visto che l’unica punta attualmente presente in rosa, Gonzalo Higuain, è ormai a un passo dall’addio.

Calciomercato Juventus, si complica il sogno Suarez: ci pensa il Real Madrid

Dopo aver inseguito Milik per diverso tempo, in questo momento i due nomi favoriti per approdare alla Juventus sono Edin Dzeko e Luis Suarez. La società ne sceglierà soltanto uno e per questo la priorità sembrerebbe l’uruguaiano del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Don Balon, però, l’affare potrebbe essere in salita a causa del difficile svincolo da parte dei Blaugrana e di una concorrenza in aumento. Dal portale iberico, infatti, lanciano anche la bomba dell’interesse del Real Madrid per Suarez, con Florentino Perez che potrebbe avviare i contatti per convincere Bartomeu.

I Blancos hanno bisogno di un centravanti proprio con le caratteristiche del ‘Pistolero’ e per questo potrebbe esserci un serio interesse dalla storica rivale del Barcellona.

