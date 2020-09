Calciomercato, Messi ha deciso | L’annuncio UFFICIALE

Calciomercato, Messi ha finalmente deciso il proprio futuro: il numero dieci argentino ha annunciato la propria scelta in maniera ufficiale

Dopo un periodo di forte burrasca, finalmente la schiarita: Lionel Messi ha deciso il proprio futuro e ha deciso di comunicarlo ufficialmente al mondo. Tutti i tifosi del Barcellona (e non solo) sono stati incollati agli schermi dei propri smartphone, alla ricerca dell’ultimo capitolo della telenovela tra la Pulga ed il club blaugrana. Adesso, finalmente, l’argentino si è mostrato pronto ad annunciare il proprio futuro.

Calciomercato, l’annuncio di Messi: “Resto al Barcellona”

“Non andrei mai a processo contro la squadra della mia vita, per questo voglio restare qui”. Così Lionel Messi ai microfoni di ‘Goal.com’ spiega il perchè del dietrofront che ha portato l’argentino alla decisione di restare al Barcellona. “Ho riferito al presidente Bartomeu che volevo andare via, l’ho detto per tutta la stagione. Pensavo fosse arrivato il momento di andare, di farmi da parte, che il club avesse bisogno di giocatori più giovani anche se non ne ero contento perchè ho sempre detto di voler chiudere la carriera al Barcellona”.Ho sofferto tanto, è stato un anno complicato. La decisione non è nata con la sconfitta col Bayern”.

Settimane di tira e molla, ma i tifosi del Barcellona possono tirare un sospiro di sollievo. Lionel Messi resterà in blaugrana, almeno per il prossimo anno: nel 2021 il suo contratto andrà in scadenza e a quel punto, bisognerà tornare ad interrogarsi sul futuro dell’argentino.

