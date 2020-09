Calciomercato Inter, Marotta al lavoro | 15 cessioni!

Inter, Marotta lavora alle cessioni degli esuberi: sul piede di partenza ci sono addirittura 15 giocatori

Niente acquisti se non ci saranno prima delle cessioni. E tra giocatori rientranti dal prestito e altri presenti in rosa, l’Inter dovrà sfoltire e non poco, per permettere poi ad Antonio Conte di contare su nuovi rinforzi. In casa nerazzurra si pensa dunque a sfoltire: ecco dunque che Beppe Marotta punta a ricavare un prezioso tesoretto dal mercato delle cessioni.

Calciomercato Inter, da Perisic a Candreva: 15 cessioni

Secondo ‘Tuttosport’ sono addirittura 15 i giocatori sul piede di partenza in casa nerazzurra. Si cercherà infatti nuovamente di cedere Perisic, Joao Mario, Dimarco, Dalbert e Nainggolan.

Oltre a loro si punterà anche a piazzare altri esuberi: Asamoah e Vecino per esempio, che hanno avuto pochissimo spazio soprattutto nel girone di ritorno. E poi Ranocchia, in scadenza nel 2021 e Candreva, chiuso dall’arrivo di Hakimi. Incerto anche il futuro di Gagliardini e D’Ambrosio, che con gli eventuali acquisti di Vidal e di Darmian potrebbero indietreggiare nelle gerarchie.

Non vanno poi dimenticati quei big sacrificabili per fare cassa e che Conte non considera indispensabili: Brozovic, Eriksen e Skriniar per esempio. E pure Godin, anche se dei quattro l’uruguayano sembra il giocatore meno indiziato alla partenza.

