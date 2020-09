Calciomercato Juventus, braccio di ferro | Non vuole la rescissione!

La Juventus continua a lavorare senza sosta in ottica futura, ma dovrà prima risolvere alcune incomprensioni per le cessioni: non vuole la rescissione!

Non solo acquisti, ma la Juventus dovrà risolvere alcuni problemi per le cessioni di diversi bianconeri. Saranno settimane davvero frenetiche per sistemare tutti gli affari sia in entrata che soprattutto in uscita. Paratici vorrebbe trovare subito una soluzione, ma finora non è arrivato un accordo che accontenterebbe tutte le parti coinvolte.

Calciomercato Juventus, Khedira tra addio e permanenza

Sami Khedira (Getty Images)

Il futuro del centrocampista tedesco, Sami Khedira, resta in bilico. Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” vorrebbe cederlo subito per due motivi in particolare: la sua età, ormai ha 33 anni, e i tantissimi infortuni rimediati durante le ultime stagioni. Arrivato a parametro zero nel 2015, la Juventus risparmierebbe circa 10 milioni lordi con la sua cessione per il monte ingaggi. Tra le parti non sarebbe ancora arrivato un accordo: il club bianconero vorrebbe la rescissione, ma il tedesco vorrebbe arrivare fino alla scadenza del contratto nel 2021.

Utilissimo durante la gestione Allegri, lo stesso tedesco sarebbe finito nel mirino di diversi club di MLS proprio come l’ex Matuidi, che è stato annunciato nelle ultime ore come nuovo calciatore dell’Inter Miami di David Beckham. Per non rischiare di arrivare come Mario Mandzukic, vivendo gli ultimi mesi da separato in casa, dovrà arrivare così in tempi brevi una soluzione.

Sami Khedira potrebbe salutare a breve la compagine bianconera per l’ultima avventura della sua eccellente carriera.

