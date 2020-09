Calciomercato Juventus, bomber a sorpresa | Ipotesi scambio!

La Juventus è alla continua ricerca di un centravanti. Il club bianconero, a differenza di quanto affermato nei giorni scorsi, potrebbe puntare su un grande ritorno.

Con Gonzalo Higuain in procinto di lasciare la Juventus, a Torino si è alla ricerca di un grande centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo. Ad Andrea Pirlo serve un nome importante per iniziare al meglio il proprio cammino da allenatore. I giocatori nel mirino sono tanti: Arek Milik del Napoli potrebbe rappresentare una soluzione, anche se il sogno sarebbe acquistare Luis Suarez dal Barcellona. Tuttavia, il club bianconero potrebbe puntare su un altro calciatore che in passato ha già transitato all’Allianz Stadium.

Juventus, nel mirino Morata: possibile scambio con l’Atletico

L’attaccante che potrebbe tornare alla Juventus è Alvaro Morata: attualmente all’Atletico Madrid, il centravanti spagnolo percepisce uno stipendio di 10,5 milioni di euro a stagione. I bianconeri potrebbero imbastire una trattativa con i Colchoneros, inserendo una contropartita tecnica. Su tutti, colui che rientrerebbe nell’affare è Douglas Costa, che ha caratteristiche che piacciono molto a Diego Pablo Simeone. Chiaramente insieme al brasiliano, la Juve proporrebbe anche un conguaglio economico, visto che Morata viene valutato -almeno- 50 milioni di euro.

Una mezza apertura arriva anche da Giovanni Branchini, agente -tra gli altri- proprio di Douglas Costa, ai microfoni di Radio Deejay: “Il centravanti della Juve non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata“.

