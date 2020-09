Calciomercato Juventus, si complica per Suarez | “Questione cittadinanza seria”

Giorni decisivi per la trattativa di mercato tra la Juventus e Luis Suarez. Tra gli esperti, c’è chi reputa la questione legata alla cittadinanza del giocatore decisiva per l’esito finale.

La Juventus appare sempre più determinata a risolvere il toto attaccanti. A spuntarla tra i vari nomi sulla lista del neo tecnico Andrea Pirlo, Edin Dzeko e Luis Suarez. Se per il primo, la richiesta della Roma e l’alto ingaggio percepito dal bosniaco appaiono un ostacolo quasi insormontabile per la società bianconera, su Luis Suarez la Juventus ha incanalato sin da subito la trattativa sui binari corretti.

L’accordo totale con il bomber uruguaiano e con il Barcellona, sembravano portare alla fumata bianca in tempi molto brevi. A complicare in maniera sorprendente l’arrivo della punta del Barça a Torino, potrebbero però esserci alcune questioni burocratiche.

Calciomercato Juventus, Sabatini non crede all’arrivo di Suarez: “La società non riuscirà a portarlo a Torino”

Un problema all’apparenza secondario, potrebbe invece risultare decisivo per il mancato arrivo di Luis Suarez alla Juventus. Il ‘pistolero’ infatti nei sui anni al Barcellona non ha mai fatto richiesta di cittadinanza europea oltre al passaporto di lavoro, di norma concesso ai lavoratori residenti da più di due anni in territorio europeo.

Il bomber uruguaiano avrebbe avviato solo recentemente le pratiche per acquisire la cittadinanza, potendo inoltre contare sulle origini italiane della sua consorte, Sofia Balbi. Per alcuni addetti ai lavori, tale pratica non potrà avvenire in tempi brevi, escludendo di fatto la possibilità per Suarez di accasarsi alla Juve in questa finestra di mercato.

A confermarlo è anche Sandro Sabatini, direttore di SportMediaset, intervenuto questa mattina a ‘Radio Radio’: “La cittadinanza comunitaria di Suarez non si fa in tempi brevi, quindi secondo me la Juve non riuscirà a portarlo a Torino”.

